Il re della movida torna in campo

Marco Catalano, simbolo della vita notturna e punto di riferimento per migliaia di giovani agrigentini e non solo, ritorna alla carica e ufficializza la propria candidatura al consiglio comunale per le prossime elezioni amministrative ad Agrigento. “Quando hai una certa responsabilità, quando rappresenti qualcuno o qualcosa , non rimane che rimboccarsi le maniche e scendere in campo per te e per gli altri”. Con queste parole Catalano ha lanciato il primo appello ad amici e conoscenti tramite i suoi canali social per far sapere che anche questa volta , come cinque anni fa, sarà presente alla corsa verso un posto al consiglio comunale di Agrigento. Non possiamo più permetterci di dormire, ed io fondamentalmente a dormire poco ci sono abituato. Catalano non ha ancora ufficializzato con quale schieramento andrà a candidarsi.