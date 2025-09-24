Ad Agrigento si è verificato un ennesimo atto di vandalismo: ignoti incivili hanno distrutto le installazioni e gazebi in legno al Parco dell’Addolorata realizzati dai volontari di Icori Project, già impegnati in un progetto volto a riqualificare l’area della città con attività di carattere culturale e sociale. “Un gesto privo di ogni giustificazione e di totale inciviltà che offende e danneggia l’intera comunità e colpisce chi, con passione e sacrificio, lavora e contribuisce a rendere il nostro territorio più bello, vivibile e animato – afferma il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché -. Esprimo la mia solidarietà ai volontari di Icori Project, con l’auspicio che venga fatta luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati”.

