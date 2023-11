L’attenzione sull’ammodernamento della SS 115, in particolare sul tratto lungo 23,5 chilometri che collega lo svincolo della A29 Castelvetrano a quello di Sciacca Ovest, ha visto gli architetti esprimere un chiaro sostegno verso un tracciato green proposto dall’Anas.

Tra le varie opzioni, l’Ordine degli Architetti di Agrigento, partecipando al dibattito pubblico promosso dall’Anas attraverso incontri territoriali, si è espresso a favore del tracciato 2B. Questo impegna risorse statali per 780 milioni di euro, presentandosi come la soluzione più conveniente in termini di costi-benefici.

Il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, ha sottolineato: “Sosteniamo il tracciato più green in quanto, rispetto agli altri proposti, punta sull’ammodernamento del tracciato esistente, dotandolo di quattro corsie con una particolare attenzione alla mitigazione dell’impatto ambientale sui grandi viadotti Belice e Carboj”.

La proposta 2B garantirebbe un risparmio di 236 milioni rispetto al tracciato n°1 (1.016 milioni), mantenendo l’obiettivo di modernizzazione della SS 115 e integrando una visione più attenta all’ambiente.

La Mendola ha aggiunto: “È cruciale che i lavori procedano senza ritardi, differenziandosi dalle esperienze passate come la SS 640 e la SS 189 Agrigento-Palermo, ora considerate incompiute. Questo è fondamentale per ridurre il divario infrastrutturale della regione, che ancora manca di aeroporto, di collegamenti ferroviari veloci, di porti adatti e di un adeguato collegamento autostradale”.

Guardando positivamente ai primi passi per l’aeroporto e agli interessi statali sull’ammodernamento della SS 115, l’Ordine degli Architetti rimane consapevole dell’ampio divario infrastrutturale, sottolineando la necessità di un piano di investimenti integrato che possa sfruttare i fondi del PNRR e della programmazione europea.

La Mendola ha concluso: “È urgente un piano di investimenti che possa realizzare interventi integrati per la nostra regione, partendo dall’aeroporto, elemento cruciale che deve essere inserito nella pianificazione nazionale il prima possibile”.