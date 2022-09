Il prosciutto di Carpegna DOP arriva nella pizzeria “La Giara” di Agrigento. Un prodotto di salumeria, crudo e stagionato, ottenuto dalla lavorazione delle cosce fresche di suini, di razza Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana o di altre razze o ibridi compatibili con il suino pesante italiano. La zona di produzione del Prosciutto di Carpegna DOP interessa il comune di Carpegna, in provincia di Pesaro-Urbino, nella regione Marche. I suini utilizzati per la produzione devono essere nati, allevati e macellati esclusivamente nel territorio delle regioni Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna. Una eccellenza che arricchisce il sapore di un impasto già da acquolina in bocca, quello dei fratelli Arcieri, leggerissimo e a lievitazione naturale. Pizze tradizionali, pizze originali e accattivanti, panari, arancine particolari e ogni mese novità, l ’ultima, appunto, l’arrivo del pregiato prosciutto Carpegna