Il Pro Favara programma una stagione di vertice: ecco il nuovo organigramma

Entusiasmo, programmare una stagione di vertice, investire sui settori giovanili, coinvolgere la città attorno ad un progetto ambizioso e lungimirante: sono questi alcuni degli obiettivi che ieri sera sono stati discussi ed approvati dall’assemblea dei soci della “SSD Pro Favara calcio 1984”. Continuità dirigenziale ed ingresso di nuovi soci per realizzare un sogno che manca esattamente da venti anni: la serie D.

Punta in alto il sodalizio gialloblù che riconferma all’unanimità, per il decimo anno consecutivo, Rino Castronovo a Presidente, per iniziare una nuova pagina calcistica in una città che da sempre dimostra fame di pallone e che nei momenti importanti non ha mai fatto mancare calore e supporto a dirigenza e squadra.

“Ringrazio i soci per avermi riconfermato Presidente –ha detto a fine assemblea Rino Castronovo, ma il nostro è un sodalizio che ci basa su tante specifiche competenze e su un grande gioco di squadra. Per tale motivo abbiamo strutturato un organigramma di tutto rispetto, distribuendo incarichi e creando diverse aree specifiche. Nulla sarà lasciato all’improvvisazione: se si programma un ciclo per ritornare a giocare fuori dalla Sicilia occorre pianificare tutto. Aspettiamo con ansia il ritorno dei tifosi sulle tribune, in questo momento chiuse per le ristrettezze legate al Covid-19. Ma vogliamo farci trovare pronti allestendo non solo una squadra competitiva ma facendo trovare lo Stadio “Giovanni Bruccoleri” con un nuovo aspetto ed un nuovo look”.

Ritorna in dirigenza, con il suo importante apporto e passione per i colori gialloblù, l’imprenditore Salvatore Marrone eletto, insieme a Giuseppe Marotta, vicepresidente.

Questo il nuovo organigramma ¨ Presidente : Castronovo Rino ¨ Vice Presidente : Marrone Salvatore e Marotta Giuseppe ¨ Direttore Generale: Capodici Pasquale ¨ Segretario : Sciortino Angelo ¨ Direttore Sportivo : Lo Medico Francesco ¨ Team Manager : Mendolia Gerlando ¨ Responsabile Area Tecnica : Cusumano Giuseppe ¨ Dirigenti accompagnatori : Schillaci Giuseppe – Sanfilippo Lino- Bosco Claudio – Marotta Giuseppe – Palumbo Piccionello Giuseppe ¨ Project manager : Vullo Francesco

AREA COMMERCIALE E FINANZIARIA ¨ Scutellà Carmelo

AREA MARKETING ¨ Responsabile marketing : Pellitteri Armando ¨

Staff/collaboratori : Sciumè Angelo – Marotta Giuseppe

UFFICIO STAMPA – COMUNICAZIONE – SOCIAL ¨ Piscopo Giuseppe ¨ Sorce Rosario ¨ Di Caro Giovanni

SETTORE GIOVANILE Responsabile : Trupia Carmelo – Staff/collaboratori : Pecoraro Salvatore – Sorce Rosario

Il nuovo direttore sportivo sarà Francesco Lo Medico, già in passato Diesse a Castellammare del Golfo e a Partinico con un curriculum di osservatore giovanile per tantissime società professionistiche italiane e straniere. Con le competenze del nuovo DS la società punta a rilanciare in grande stile anche il settore giovanile con importanti novità che saranno rese a giorni.

Come anticipato dal presidente Rino Castronovo importanti interventi riguarderanno lo Stadio Comunale.

“Abbiamo programmato il restyling dello stadio – ci dice il nuovo responsabile dell’area marketing Armando Pellitteri- prevedendo una ristrutturazione degli spogliatoi, degli spazi d’ingresso, della facciata dello stadio ma soprattutto della tribuna centrale con la collocazione di seggiolini. Il rinnovamento passa anche da un nuovo design su tutta la linea del merchandising che sarà presentato ai tifosi e alla città. Abbiamo in programma di stilare un articolato piano di attività collaterali e di eventi che devono riportare, appena le norme nazionali sanciranno la riapertura degli stadi, i ragazzi, le famiglie ed i tifosi storici a frequentare lo stadio come un luogo ed uno spazio di socializzazione”.

Nelle prossime settimane l’intero sodalizio dell SSD Pro Favara Calcio 1984 verrà presentato alla stampa. Nel corso della conferenza sarà presentato il nuovo allenatore ed i primi colpi di un mercato.

Fonte L’Ufficio Stampa