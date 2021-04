Il primo maggio del Pd: “In ricordo di chi ha lottato in difesa del lavoro”

Il nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico di Agrigento celebrerà il primo maggio con tre appuntamenti, in programma domani, ricordando chi, in difesa del lavoro, ha lottato ed ha sacrificato se stesso. Si inizierà alle 10 del mattino al cimitero di Sciacca per depositare una corona di fiori sulla lapide dell’indimenticato Accursio Miraglia (nella foto), martire, per mano mafiosa, in difesa dei diritti dei Lavoratori siciliani. A seguire, i dirigenti del partito, Simone Di Paola e Giovanna Iacono, incontreranno una delegazione di lavoratori stagionali del turismo “al fine di fare il punto sulla lotta che insieme- dicono i due- dobbiamo continuare a combattere in difesa dei diritti di una delle categorie di lavoratori più devastata dalla crisi pandemica.” Nel pomeriggio, alle 18, ci si sposterà a Raffadali, per onorare la memoria di Cesare Sessa, Vittoria Giunti e Totò Di Benedetto.