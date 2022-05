Il presidente della Regione visita le eccellenze: tour nell’azienda Seap – FOTO

Scelta l’azienda agrigentina leader nel settore del trattamento dei rifiuti e della sostenibilità ambientale, nota per aver già vinto il “Premio Pimby” su scala nazionale. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ad Agrigento per una serie di appuntamenti tra cui la consegna dei lavori del nuovo depuratore della fascia costiera, ha voluto far visita ad una delle aziende leader del territorio. Accompagnato dal presidente della commissione ambiente all’Ars Giusy Savarino, Nello Musumeci è stato accolto dalla famiglia Vella. A fare gli onori di casa è stato l’imprenditore Sergio Vella, mentre Antonino Vizzi, responsabile tecnico della Seap depurazione acque, ha mostrato al presidente della Regione il funzionamento degli impianti.