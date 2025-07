Lo ha deciso la giuria presieduta da Sarah Zappulla Muscarà e composta da Simonetta Agnello Hornby, Felice Cavallaro e Arianna Mortelliti. Il premio Andrea Camilleri è stato assegnato al regista e scrittore Roberto Andò “per il complesso della sua prestigiosa e poliedrica attività che si snoda nei più svariati settori culturali, teatro, lirica, cinema, letteratura”. Le motivazioni ricordano “gli ultimissimi titoli dell’operoso itinerario artistico di Andò: fra le regie di prosa Elettra di Sofocle al Teatro Greco di Siracusa (con Sonia Bergamasco), Sarabanda, dal film di Ingrid Bergman (con Renato Carpentieri); fra i film La stranezza e L’abbaglio (entrambi con Tony Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone); fra i romanzi Il Trono vuoto (da cui il film Viva la libertà con Tony Servillo); Il bambino nascosto (da cui l’omonimo film con Silvio Orlando); e ora il Coccodrillo di Palermo (questi ultimi due romanzi editi da La nave di Teseo).

Tutti accolti con notevole favore di pubblico e di critica. Ma va ricordato in particolare lo straordinario, commovente spettacolo, diretto da Roberto Andò al Teatro Greco di Siracusa nel 2018, ‘La conversazione di Tiresia, l’indovino cieco”, di fronte ad una cavea stracolma, quasi un congedo del Maestro di Vigàta”. Il Premio, ideato dall’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano, inserito nel programma del Centenario Camilleri, promosso dal Fondo Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100, fa parte del ricco e variegato programma di eventi ideati e organizzati da Felice Cavallaro, fondatore della ”Strada degli scrittori”, e da lui coordinati insieme ad Arianna Mortelliti, che avranno luogo ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.

Questi gli incontri:

giovedì 17 luglio, alle ore 21, nel Teatro allestito in via Panoramica dei Templi, il concerto ”Zara Zabara – dodici canzoni per Montalbano” della cantautrice Olivia Sellerio;

venerdì 18 luglio, alle ore 10,30, nella sala ”Sebastiano Tusa” di Villa Genuardi, il convegno ”La lingua di Vigàta”, con gli interventi di scrittori, studiosi, registi e artisti;

alle ore 21, nel Teatro allestito in via Panoramica, introdotto dall’incontro ”La vera Vigàta”, incontri tutti condotti e coordinati da Felice Cavallaro e Arianna Mortelliti, avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio Camilleri a Roberto

Andò.

