Il prefetto: “Provincia con tante criticità, possiamo migliorare vivibilità e sicurezza”

“Dobbiamo lavorare ogni giorno per cercare di migliorare la vivibilità, e la sicurezza del nostro amato territorio”. A parlare è il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, in occasione del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri di Natale, a cui hanno partecipato tutte le istituzioni locali e provinciali, vertici delle forze dell’ordine e giornalisti.

“Abbiamo concordato i servizi di controllo del territorio in questi ultimi giorni dell’anno, perché sono giorni che ci aspettiamo flussi importanti di turisti e di movimenti di cittadini che affrontano questo periodo con una serenità maggiore rispetto agli ultimi anni. Ed è anche vero, però, che bisogna stare ancora attenti – ha aggiunto la responsabile provinciale del Governo -. Purtroppo ci sono dei segnali inquietanti, ho sentito il commissario dell’Asp, e non mi ha lasciato molto tranquilla”.

Il Prefetto, poi, ha parlato di un sempre più stringente legame tra istituzioni e territorio. “Noi per primi dobbiamo dare l’esempio con il lavoro quotidiano e instillare fiducia alle persone. Questa è una provincia con tante criticità ma all’interno della quale operano persone splendide. Il messaggio che rivolgo agli agrigentini, oltre l’augurio per le festività, è di speranza e fiducia”.

Infine ha voluto ricordare le vittime della strage di Ravanusa, il cui primo anniversario si è celebrato pochi giorni fa: “È una ferita profonda che non si rimarginerà mai”.