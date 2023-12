L’Akragas piazza un nuovo colpo nel mercato di dicembre e rafforza ulteriormente la rosa a disposizione di mister Marco Coppa. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha ingaggiato dal Real Aci di Promozione il portiere classe 2002, Francesco Governali, originario di Catania.

Si tratta di un portiere di sicuro affidamento che, nonostante la giovane età, vanta esperienze in Serie D con le maglie di Matese, Biancavilla e Tolentino.

Nella stagione 2019-2020 ha militato nella Sicula Leonzio in Serie C.