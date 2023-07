La necessità di agire: ripristinare l’armonia paesaggistica e preservare l’immagine turistica della Sicilia

Sicilia è rinomata per la sua bellezza naturale, ma purtroppo, vi è un’opera che si staglia nel paesaggio come un monumento all’incompiutezza. Il ponte sospeso di Siculiana Marina, iniziato negli anni ’90, rappresenta un triste esempio di progetto mai portato a termine. Quest’opera, inutile e faraonica, rimane incompleta a pochi passi da alcune delle spiagge più affascinanti dell’agrigentino.

Il “ponte sospeso”, destinato a collegare le spiagge di Giallonardo e Siculiana Marina, si erge come una bruttura architettonica in mostra per i turisti che visitano la zona. La sua presenza disturba il paesaggio idilliaco e contrasta con la bellezza naturale circostante. Ci si chiede se sia necessario che qualcuno finalmente si adoperi per chiederne la demolizione.

L’opera incompiuta solleva molte domande e preoccupazioni. Chi è responsabile di questa situazione? Chi paga per i danni causati da questo scempio paesaggistico alla Regione Sicilia? È tempo che le autorità competenti prendano in considerazione l’importanza di preservare l’integrità del paesaggio e la reputazione turistica della regione.

Mentre la Sicilia offre tesori naturali straordinari, il “ponte sospeso” di Siculiana rimane come un segno di trascuratezza e inefficienza. È necessario un impegno concreto per risolvere questa situazione e ripristinare l’armonia tra l’uomo e la natura. Gli sforzi dovrebbero essere diretti verso la demolizione di questa struttura inutile e il ripristino dell’ambiente circostante.

Siculiana Marina merita di essere conosciuta per le sue spiagge mozzafiato e la sua bellezza naturale, non per un’opera incompiuta e dissonante. È arrivato il momento che la Sicilia si adoperi per porre rimedio a questa situazione e rivendicare la sua reputazione come destinazione turistica di eccellenza. Solo attraverso azioni concrete e una gestione responsabile del patrimonio paesaggistico si potranno evitare futuri scempi e valorizzare appieno le meraviglie di questa splendida regione.