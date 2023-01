Il Pistacchio di Raffadali D.O.P. protagonista alla SIGEP

Il Pistacchio di Raffadali D.O.P. sarà ospite della Choco Arena di Sigep, allestita all’interno del padiglione B3, grazie alla collaborazione tra CNA e Consorzio del Cioccolato di Modica IGP. L’iniziativa del Pistacchio di Raffadali D.O.P. rientra tra le iniziative sostenute dal Comune di Raffadali e dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. Nei giorni dal 21 al 25 Gennaio si terranno diversi appuntamenti e si darà vita a talk, workshop, dimostrazioni.

Alla giornaliera dimostrazione della tecnica di produzione del cioccolato di Modica si alterneranno Aldo Puglisi, Federico Di Rosa, Daniele Giurdanella, Giuseppe Rizza che impiegheranno come ingrediente il Pistacchio di Raffadali D.O.P. Subito dopo la dimostrazione seguirà la relativa degustazione.

Allo scopo di promuovere le produzioni dolciarie siciliane , caratterizzate dall’impiego di prodotti Dop e IGP siciliane, d’intesa con CNA, il Consorzio del Cioccolato di Modica ha coinvolto, anche tramite l’Assessorato Regionale alla Agricoltura e i rispettivi Comuni, due eccellenze siciliane : il Pistacchio Di Raffadali D.O.P. e l’Arancia di Ribera Dop.

Mediante l’impiego di questi tre prodotti, oggi, sabato 21 gennaio sarà prodotto un mega cous cous dolce, di 5 kg, realizzato dallo chef Nino Di Carlo che sarà offerto in degustazione alle personalità presenti per l’inaugurazione e a tutti i presenti. Per l’occasione sarà impiegata arancia di Ribera candita prodotta dai Fratelli Sabella di Ribera.

Cioccolato di Modica, Pistacchio di Raffadali e Arancia di Ribera saranno inoltre impiegati quali ingredienti nella preparazione dei piatti curati dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi), nella Piadina Romagnola, nella preparazione dei gelati in collaborazione con la Carpigiani e dalla Maestra Pasticciera Beatrice Volta che preparerà un grande lievitato mediante l’impiego di almeno 20 prodotti dop e Igp italiani.

Prevista la distribuzione di una borsa dono, con una retina di arance di Ribera Dop, offerte dalla Parlapiano Fruit, azienda leader nel settore della produzione e commercializzazione dell’arancia di Ribera dop; una scatola di Pistacchio di Raffadali D.O.P., una barretta di cioccolato di Modica Igp, una confezione di Piadina Romagnola IGP. Caratteristiche dei prodotti e loro impiego saranno oggetto quotidiano di presentazione grazie agli interventi dei Direttori dei Consorzi del Pistacchio di Raffadali, Totò Gazziano, del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto e del Presidente del Consorzio Arancia di Ribera, Salvatore Daino.