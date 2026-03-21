Nel segno della pace tra i popoli a Naro si è conclusa la rassegna delle giornate dedicate al festival internazionale del folklore con lo svolgimento della tanto attesa “Primavera narese” appuntamento che ogni anno si svolge a conclusione della Sagra del Mandorlo in Fiore di Agrigento. L’evento ha visto protagonisti bambini e adolescenti, che rappresentano le nuove generazioni, con la speranza di un sereno futuro.

Ebbene, mentre nel resto del mondo si combattono guerre assurde, per certi versi anche incomprensibili e interminabili, ad Agrigento e a Naro, ovvero in quella parte di globo ancora fortunata, la parola pace è stata urlata a gran voce dai più piccoli: i bambini di diversi paesi del mondo riuniti alle porte della Primavera in un corteo ora silenzioso, ora ballerino, per dare luogo alla suggestiva “Passeggiata della pace” ora più che mai divenuta simbolo di speranza.

Tra i partecipanti anche alunni e docenti dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro, con i bambini del Piccolo corteo storico che frequentano il plesso San Secondo. Accanto ai piccoli le accompagnatrici: la dirigente scolastica Rossana Neri, e le docenti Nicoletta Moncada, Sara Lo Porto, Grazia Lo Porto e Patrizia Susi Mantia. La scuola narese nella mattina di sabato 14 marzo, alla valle dei Templi di Agrigento, ha preso parte al corteo. Centinaia di bambini provenienti da diversi Paesi del mondo ha attraversato la via Sacra, partendo dal tempio di Giunone per giungere ai piedi del Tempio della Concordia. Il messaggio è stato chiaro: “PACE – PACE – PACE”.

Il piccolo corteo storico di Naro è composto da: Salvatore Puleri; Serena Aronica; Gioacchino Capanna; Beatrice Aronica; Nicolas Mihai; Sofia Montagna; Jason Fontana; Kimberly Ottavio Lo Brutto; Luca Ilias; Brenda Lo Cicero; Vincenzo Ferraro; Samoa Fontana; Gresya Puma; Miriam Zarbo; Ariel Arnone. Gli abiti indossati dai piccoli sono fedeli riproduzioni dell’abbigliamento nobiliare di principi e conti abitanti il castello Chiaramonte di Naro, dove appunto si è conclusa la manifestazione.

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