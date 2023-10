Non due, ma a scippare il pensionato 85enne, sabato mattina, nei pressi di un supermercato di via Michele Caruso Lanza ad Agrigento, è stato un malvivente solitario in sella ad una moto. L’individuo, che indossava casco ed occhiali scuri, dopo avere spintonato l’anziano, ha arraffato il suo portafogli, per poi fuggire velocemente. All’interno dell’accessorio c’erano documenti, soldi e una carta di credito con il codice di sicurezza. Sul posto, scattato l’allarme, si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura, che raccolto il racconto della vittima, hanno avviato le indagini. Gli agenti hanno acquisito i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza della zona.