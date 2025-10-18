“Il nostro concittadino è stato trovato rannicchiato in contrada Cattà. Ci tenevo a ringraziarvi tutti, la vostra solidarietà mi ha commosso. Non vi siete risparmiati neanche stanotte: motocross, quad, jeep, squadre in cammino, bici su sterrato e terra. Lo avete cercato come si cerca un familiare, una persona cara anche se qualcuno di voi non lo conosceva a pieno. Che Dio vi benedica tutti”. Così il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, nei minuti successivi al ritrovamento del pensionato ottantenne di cui si erano perse le tracce dalle 20 di giovedì.

“La mia Raffadali ha un cuore grande, enorme, gigante, io lo sapevo, ma questa è l’ennesima conferma che sappiamo essere famiglia oltre che comunità. Un ringraziamento particolare a Matteo Plano per aver cercato e trovato il nostro concittadino, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai carabinieri, ai poliziotti che sono stati essenziali nelle ricerche e nel ritrovamento. Grazie a tutti”, conclude il primo cittadino raffadalese.

