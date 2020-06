Il patto è stringersi di più #FortitudoAgrigento – VIDEO

Il commovente messaggio della iena Silvio Schembri che racconta il suo percorso nella famiglia della Fortitudo Agrigento. E alla fine ci manda anche un messaggio importante… Guardatelo!

https://www.gofundme.com/f/uniti-per-lo-sport…

Non tutti conoscono la mia passione (nascosta!) per la pallacanestro. E’ nata intorno al 2007/2008 per “colpa” della Fortitudo Agrigento, una piccola squadra della mia città che – tantissimi anni fa – per celebrare la blasonata aquila bolognese aveva scelto lo stesso nome. Eppure le due Fortitudo si sono poi incontrate nello stesso girone. Pensa te. Ora la Fortitudo Agrigento, che ha giocato fino a quest’anno in serie A2, rischia di non poter più mantenere la categoria. Ho deciso di raccontarvi quello che la Fortitudo Agrigento ha rappresentato per me. Lo faccio perché sono certo che in tanti potranno dare una mano a continuare questo percorso incredibile, che nessuno aveva messo in conto.

