Nell’ambito delle iniziative di solidarietà per il territorio, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha confermato il suo impegno sociale, donando una parte dell’olio prodotto localmente alle famiglie bisognose di Agrigento.

Il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, ha consegnato 160 litri d’olio all’associazione caritativa dei “Volontari di Strada”, rappresentati dalla presidente Anna Marino. Quest’olio deriva dalla molitura delle olive coltivate sui terreni all’interno dell’area archeologica stessa.

“La tutela del patrimonio culturale e la solidarietà sociale vanno di pari passo”, afferma Sciarratta. “Il Parco non può e non deve essere distante dal tessuto sociale, ma deve interagire attivamente, mostrando sensibilità verso chi attraversa momenti di difficoltà”.

Anna Marino, presidente dei “Volontari di Strada”, ha sottolineato l’importanza di questo gesto: “Ringraziamo il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, per la sua costante sensibilità verso le famiglie in difficoltà. In questo periodo critico, ricevere questo olio rappresenta un sostegno importante per la nostra associazione, che da anni assiste persone bisognose”.

Questa iniziativa fa parte del progetto “Diodoros” del Parco, che utilizza le estese aree di terreno nell’area protetta per produrre eccellenze locali come vino, olio, miele, marmellate e farina. L’obiettivo è non solo valorizzare il territorio ma anche contribuire attivamente al benessere della comunità locale.

La distribuzione dell’olio alle famiglie supportate dall’associazione “Volontari di Strada” avverrà in occasione delle festività imminenti, offrendo un prezioso sostegno alle persone assistite dall’associazione.