Il parcheggio della stazione si adegua alle nuove esigenze dei cittadini. A partire dal 15 dicembre, sarà possibile effettuare pagamenti telematici e prenotazioni online, rispondendo così alle richieste di modernizzazione e comodità. Come sottolineato in precedenza dal nostro giornale, questa era una questione sollevata da tempo e finalmente la risposta arriva con i fatti.

Per permettere l’implementazione di queste innovazioni tecnologiche, sarà però necessaria la chiusura temporanea del parcheggio “Pirandello”, situato presso la stazione ferroviaria con ingresso da via Acrone. Il parcheggio resterà chiuso per una settimana, da lunedì 9 dicembre a domenica 15 dicembre, durante i quali si svolgeranno lavori di adeguamento per migliorare la fruibilità del servizio. Tra le novità, i turisti avranno la possibilità di prenotare il posto auto in anticipo, un’opzione che si rivelerà particolarmente utile in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Tuttavia, non mancano le polemiche. Alcuni utenti lamentano di aver appena rinnovato l’abbonamento mensile, pari a circa 50 euro, per il mese di dicembre, solo per scoprire successivamente che il parcheggio sarà chiuso per lavori. C’è chi, inoltre, si rammarica per il fatto che la chiusura avvenga proprio in questo periodo di festività, anche se la durata limitata dei lavori offre qualche speranza di un ritorno alla normalità nel breve periodo. In ogni caso, l’adeguamento tecnologico sembra essere una necessità per rispondere alle nuove esigenze della città, ma la gestione della tempistica non è stata esente da critiche.

