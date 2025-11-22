Il rinnovato palasport di Ravanusa sarà intitolato a Lorenzo Miceli, il giovane deceduto a seguito di un incidente stradale per il quale il conducente dell’auto è stato condannato in maniera definitiva. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani, domenica 23 novembre, alle ore 11. Lo ha deciso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pitrola e avallata da tutti i consiglieri comunali.

“Una scelta profondamente sentita – dice il sindaco Salvatore Pitrola – che vuole rendere omaggio a un nostro caro concittadino, già consigliere comunale del nostro Comune, cresciuto nei valori più autentici dello sport: impegno, lealtà, rispetto e passione. Lorenzo ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Dedicargli questo spazio significa continuare a far vivere il suo esempio e trasmetterlo alle future generazioni”.

Il primo cittadino ravanusano ha invitato tutti i ravanusani a partecipare all’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport Comunale, in Via Olimpica, per condividere insieme un momento di comunità, di memoria e di rinascita. “La vostra presenza – conclude – sarà il modo più bello per onorare Lorenzo e per celebrare lo sport come luogo di crescita e unione”. Alla cerimonia interverranno, naturalmente i genitori e i parenti di Lorenzo oltre ai tantissimi amici che ancora oggi lo ricordano con immutato affetto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp