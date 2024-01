La Stagione teatrale del PALACONGRESSI FESTIVAL si apre con Fabrizio GifunI (La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana, Il Capitale Umano di Paolo Virzì, Esterno Notte di Marco Bellocchio tra gli altri) protagonista il 31 gennaio alle 20.30 ne” Con il vostro irridente silenzio”.

“Ognuno – spiega il direttore artistico Gaetano Aronica- può scegliere il suo attore o attrice preferiti, ciascuno può persino convincersi di essere lui o lei”. FABRIZIO GIFUNI è stato il migliore attore italiano, avendo vinto da protagonista i due premi più ambiti in assoluto del cinema e della televisione: il DAVID DI DONATELLO E IL NASTRO D’ARGENTO. “Quando ci siamo chiesti: come possiamo dare alla città di Agrigento il meglio – aggiunge Aronica- abbiamo pensato che per questi motivi il meglio fosse chi era stato giudicato il migliore. Ci sono tanti altre ragioni, tante altre sorprese- conclude il direttore artistico- che scopriremo poco per volta insieme.