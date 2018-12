Il nuovo libro del teologo Vito Mancuso e “La via della bellezza” alla Biblioteca Comunale

Vito Mancuso e “La via della bellezza. Il nuovo libro del teologo sarà dibattuto presso la biblioteca comunale “Franco la Rocca”.

L’amministrazione comunale rende noto che giovedì 6 dicembre alle ore 16.30, presso la biblioteca comunale “Franco La Rocca”, sarà discusso il libro di Vito Mancuso “La via della bellezza”.

Nel suo ultimo libro, il teologo e docente di Cariate Brianza, affronta il mistero della bellezza, virtù tipicamente umana, e ne interpreta la profondità per farne la via privilegiata per giungere alla verità della nostra esistenza, superando la bellezza esteriore dei nostri corpi per approfondire il senso di quella interiore della nostra anima.

L’incontro è coordinato dalla professoressa Crocetta De Marco

