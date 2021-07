Il nuovo calendario scolastico: si torna in classe il 16 settembre

Stabilito il nuovo calendario scolastico per la Sicilia, il terzo consecutivo dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Quasi pronto il decreto regionale che fissa le date dell’anno 2021/2022. L’Assessore all’Istruzione Roberto Lagalla lo firmerà dopo averlo sottoposto per eventuali modifiche dell’ultima ora, al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, che con Lagalla si occupa della gestione della scuola in Sicilia.

Si inizia il 16 settembre, ultima campanella suonerà il 10 giugno. Le lezioni si interromperanno nei giorni delle festività nazionali: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio (che cade di domenica) e 2 giugno. La pausa per le festività natalizie scatta il 23 dicembre e si conclude il 6 gennaio 2022. Quella per la Pasqua sarà dal 14 al 19 aprile.