Un dolce che è casa: il Natale agrigentino firmato Mangione

La torta rustica di Giovanni Mangione è molto più di un dessert natalizio: è un racconto che prende forma, un presepe da gustare che custodisce la memoria del Natale agrigentino più autentico. Mandorle, ricotta di pecora di Santa Elisabetta, e quelle montagne realizzate in cioccolato bianco che proteggono la Natività come in una scena sospesa nel tempo.

Dentro c’è il presepe, fuori c’è la festa. C’è la Sicilia che non ama l’eccesso, ma la sostanza. Un dolce che non cerca l’effetto speciale, ma la permanenza dei ricordi, il calore della tavola, il senso profondo della condivisione.

Il pastichef Giovanni Mangione lavora nella pasticceria dell’area food Re Di Girgenti, annessa al supermercato Conad del centro commerciale. È lì che la tradizione incontra ogni giorno il lavoro artigianale, trasformando ingredienti semplici in emozioni che sanno di casa. Un dolce che racconta chi siamo. E che, come il Natale vero, non ha bisogno di stupire: sa restare.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp