Il Municipio a portata di click, iniziativa degli assessori Lala e Vullo

Gli Assessori comunali di Agrigento Marco Vullo alla digitalizzazione e Roberta Lala all’anagrafe ,hanno indetto una conferenza stampa domani 15 giugno alle ore 12.00 nella sala del Collegio dei Filippini sito in via Atenea n.270 per la presentazione del Municipio Virtuale, il nuovo servizio digitale voluto dal Comune per offrire un servizio all’avanguardia ai propri cittadini.

Naturalmente alla conferenza stampa affermano i due Assessori sarà presente il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che è stato sempre presente in tutti gli step che porteranno di fatto a una rivoluzione digitale che i cittadini agrigentini toccheranno adesso con mano e spazzeranno via definitivamente l’obsolescenza burocratica.

“Anche ad Agrigento non sarà più necessario venire allo sportello per richiedere un certificato: con Municipio Virtuale è il Comune che va dai cittadini e non il contrario”, sottolinea i due Assessori.

Con questa soluzione, affermano gli Assessori Marco Vullo e Roberta Lala infatti, “ si potranno ottenere certificati e regolarizzare i propri servizi in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno dell’anno, ovunque ci si trovi.”

Nel corso della conferenza verranno illustrati tutti i dettagli tecnici, le azioni propedeutiche, i nuovi servizi che Municipio Virtuale mette a disposizione della cittadinanza.