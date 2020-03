Il movimento civico DamuniVersu lancia una petizione su Change.org.

“Abbiamo aperto una petizione per cercare di fronteggiare ancora di più il diffondersi del COVID-19, rischiando un’ulteriore una lunga quarantena che peggiorerebbe ancor più la situazione attuale di imprese e famiglie”.

Lo scrivono in una nota i fautori della petizione del movimento “Damuniversu”: “Dobbiamo cercare , IN TUTTI I MODI, di essere responsabili e limitare i danni per ripartire al meglio in un futuro BREVE! Stiamo chiedendo, tramite raccolta firme, al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, al sindaco di Agrigento Lillo Firetto e ai sindaci della provincia di Agrigento di intervenire tempestivamente”.

“Il Covid-19 sta creando danni irrimediabili all’economia ed alla popolazione tutta rischiano di causare danni irreparabili, se già questo non è accaduto.Vista l’emergenza sanitaria in atto in tutta Italia chiediamo per la Sicilia ed in particolare per la Provincia di Agrigento la riduzione dell’orario di lavoro, fino alle 13, di tutte le attività commerciali ad esclusione di Farmacie, per contenere con maggiore facilità il contagio e salvaguardare gli ospedali già in affanno a causa delle complicazioni derivanti dal virus e non solo”.