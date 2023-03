Il Movimento 5 Stelle di Licata sostiene la candidatura a sindaco di Fabio Amato

Il gruppo Movimento 5 Stelle di Licata sostiene la candidatura a sindaco di Fabio Amato alle prossime elezioni amministrative, in programma nei giorni 28 e 29 maggio 2023, “con la convinzione di poter avviare, insieme a tutte le forze sane della città, un percorso virtuoso di sano e profondo rinnovamento attraverso il nobile strumento della partecipazione democratica.”

Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle ha salutato con favore la candidatura di Fabio Amato: “Conosco personalmente Fabio Amato e lo reputo in grado di rappresentare al meglio anche le istanze, i principi ed i valori del Movimento. Confrontandoci sul programma elettorale, sono emersi molti punti in comune per la cui realizzazione ritengo che il Movimento possa offrire il proprio contributo, lavorando con spirito di squadra non solo per l’imminente campagna elettorale, ma anche, si spera, nel corso della futura esperienza amministrativa”.