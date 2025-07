Il Festival Il Mito di Agrigento: 20 Anni di Musica e Emozioni. Parola al Direttore Artistico Federico Bellavia

Il Festival Il Mito di Agrigento festeggia quest’anno un importante traguardo: venti anni di successi e di musica. Per celebrare l’anniversario, l’evento si sposta alla Live Arena di Contrada Chimento, all’interno dello Sport Village Bellavia, portando sul palco grandi nomi della musica italiana. Il cartellone, organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi, propone un mix di generi che spazia dal passato al presente, unendo diverse forme di linguaggio musicale.

Federico Bellavia, direttore artistico del Festival, ci racconta come è nato questo ventennale percorso e cosa aspettarsi dalla nuova edizione.

Direttore, possiamo fare un consuntivo di questi vent’anni?

“Vent’anni sono tanti, un traguardo che assume per noi molteplici significati. Posso dire che non abbiamo intenzione di fermarci. Al contrario, siamo decisi a proseguire con progetti ancora più ambiziosi per il futuro.”

Ci parli del cartellone del Festival Il Mito 2025?

“Il cartellone prende forma durante la settimana del Festival di Sanremo. La riflessione sui brani in gara e sugli artisti ci guida nelle scelte artistiche. Per questa ventesima edizione, abbiamo deciso di dare un tema in linea con Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il tema che abbiamo scelto è il cantautorato. Vogliamo abbracciare generi diversi, per accontentare un pubblico eterogeneo e riportare sul palco quella musica che, a mio parere, riesce a coinvolgere davvero.”

L’obiettivo è quindi quello di accendere le notti agrigentine?

“Esattamente. L’obiettivo è offrire una valida alternativa alle serate estive di Agrigento Capitale della Cultura. La nostra città ha molte potenzialità, e le vendite dei biglietti ci confermano che, rispetto ad altre zone d’Italia, Agrigento ha un tasso di vendite molto alto.”

A cosa è dovuto questo successo, secondo te?

“Negli anni, chi mi ha preceduto, come mio padre Enzo, ha fatto sì che il pubblico credesse in noi. Per esempio, il teatro della Valle veniva montato e smontato ogni stagione. Eppure, la gente acquistava i biglietti con largo anticipo, consapevole che, nonostante la mancanza di un palco allestito, avrebbe trovato un evento ben organizzato, con posti comodi e ottimi servizi. È stata la nostra famiglia a costruire questa fiducia, e il pubblico continua a seguirci. Lo fa perché sa che la musica sarà l’occasione per vivere momenti di spensieratezza e libertà emotiva.”

Spensieratezza, una parola difficile in tempi complessi…

“È vero. Però, durante uno spettacolo, il pubblico si ritrova con tante persone che non conosce. Quando si spengono le luci e parte la musica, inizia la magia. Tutti insieme, in quel momento, viviamo l’esperienza del live.”

E per quanto riguarda le novità di quest’anno?

“Quest’anno abbiamo deciso di spostarci dalla Valle dei Templi. Abbiamo investito sulla Live Arena, una struttura all’avanguardia che ci permette di progettare a lungo termine, creando un sito stabile, utilizzabile in ogni momento, e punto di riferimento per le produzioni e gli artisti. Non vogliamo più fare i conti con la precarietà che comportava allestire il palco sotto le templi.”

Musica e sport vanno a braccetto alla Live Arena, ci racconti di più?

“Chi acquisterà i biglietti per i concerti di agosto nella biglietteria fisica, avrà accesso a vantaggi per diverse attività dello Sport Village. Questa iniziativa, che ha avuto grande successo in inverno, si ripete per l’estate, creando sinergie tra sport e musica.”

Per chiudere, un tuo personale invito al pubblico?

“Più che un invito, è un ringraziamento. Grazie a tutti coloro che ci seguono da vent’anni. Continuate a fidarvi di noi, e noi non vi deluderemo. Un ringraziamento speciale anche alle produzioni nazionali che ci supportano. La nostra è una passione che non si ferma quando gli altri sono in vacanza. Lavoriamo con impegno, con l’obiettivo di stupire il pubblico e, quando ci riesce, la soddisfazione è immensa. Significa che non abbiamo sbagliato e che i sacrifici sono stati ripagati.”

Luigi Mula

Ecco le prime immagini della nuova Live Arena

Ecco l’elenco completo degli spettacoli del Festival “Il Mito” 2025 ad Agrigento, in programma alla Live Arena dello Sport Village Bellavia:

Nino D’Angelo – 1 agosto

– 1 agosto Brunori Sas – 11 agosto

– 11 agosto Fabri Fibra – 20 agosto

– 20 agosto Umberto Tozzi – 24 agosto

– 24 agosto Antonello Venditti – 26 agosto

– 26 agosto Fiorella Mannoia – 29 agosto

Il festival è promosso dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp