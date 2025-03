Nella Girgenti dei secoli passati, in cui i vicoli del Rabato custodivano segreti antichi e voci perdute, un libro “fresco di stampa” racconta sei storie realmente accadute tra il Settecento e l’Ottocento, che si intrecciano, come i fili di un arazzo intessuto di mistero e umanità. Si tratta de “Il mistero del confessionale numero 6” di Elio Di Bella con sottotitolo: “Storie di una Girgenti dimenticata” (Vgs Libri, 70 pagine, 10 euro). Un volumetto che narra di personaggi singolari che si sono resi protagonisti di varie vicende di dignità, bizzarria, vendetta e devozione e che hanno attraversato i secoli per giungere fino a noi. Tra cronaca e leggenda, questi sei racconti brevi, dai titoli accattivanti per gli appassionati lettori di “noir”, ci restituiscono il ritratto e la voce di una Agrigento inedita, dove il soprannaturale si mescola al quotidiano e le passioni si intrecciano con gli inganni. In sostanza sembra che in questa città, ogni pietra racconti una storia che aspetti solo di essere ascoltata. Dunque un viaggio insolito nel cuore del vecchio centro storico, quello fatto da Elio Di Bella, che non smette mai di sorprendere. Da “La bambina del Rabato” a “La donna che tirava pietre ai lampioni”; da “Il mistero del confessionale numero 6” a “La Lettera del Diavolo” a “La mala taliata” e a “La rivolta del Calvario” tutti questi racconti, secchi e potenti come i rintocchi campanari della Cattedrale, sono imperniati di suspence e sempre avvolti dal mistero, per fare un po’ rabbrividire il lettore ma anche per farlo riflettere sul passato. Queste brevi narrazioni ci restituiscono il ritratto e la voce di una Agrigento inedita dove il soprannaturale si mescola al quotidiano e le passioni agli imbrogli. Un tour storico inconsueto nel cuore di una città che riserva sempre una serie di sorprese. La copertina del volume raffigura la Cattedrale di Agrigento attraverso un’inedita illustrazione di Fiorindo Ricci. Il libro è disponibile presso l’e-commerce Vgs libri e su Amazon.

LORENZO ROSSO

