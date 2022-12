Il messaggio dell’arcivescovo Damiano: “Una Natale ricco di speranza per tutti e per ciascuno”

Una Natale ricco di speranza per tutti e per ciascuno. E’ l’augurio dell’Arcivescovo di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano. “Dobbiamo sempre sperare che la pace vinca sulla guerra”, ha detto il pastore della chiesa agrigentina che nel suo messaggio di Natale ha scelto l’immagine di un quadro che si trova nel museo diocesano di Agrigento: il bambino Gesù si presenta adagiato su una croce. ” La vita si impone in questo bambino – ha detto mons. Damiano-che assume le sofferenze di tutti i bambini, uomini e donne del mondo che sono sotto la tragedia. Ritroviamo nella forza del bambino il superamento della croce. Questo diventa impegno per tutti noi al di là delle fedi. Saper vedere nel bambino la presenza di oggi e la speranza di domani”.