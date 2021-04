Il mercato del villaggio Mosè torna in piazza del Vespro

Dopo poco meno di un mese, il mercato settimanale del lunedì torna in piazza del Vestro, al Villaggio Mosè. Lo ha previsto il sindaco di Agrigento, Micciché, con una ordinanza. Dallo scorso 22 febbraio il mercatino si tiene in un’area del Palacongressi. Uno spostamento che era stato deciso per l’inizio dei lavori per il rifacimento della piazzetta del Vespro che avrebbero ridotto in maniera considerevole l’area non potendo , dunque, garantire adeguati spazi e il mantenimento dei requisiti anti Covid. Ma i lavori non sono partiti e pare, al momento, che non possano partire.