Il mercato del pane è cambiato, a salvarlo ci pensa il made in Sicily

L’arte della panificazione vive ovunque una forte trasformazione dovuta alle nuove abitudini dei consumatori sempre più attenti alla linea e , quindi, alla qualità. Rosario Pendolino, dell’Azienda Terradunci di Aragona, ha sposato la filosofia del made in Sicily, ovvero prodotti del territorio e attenzione ai sapori autentici della tradizione di Sicilia, dalla nostra terra alla tua tavola. Rosario Pendolino ha, inoltre, lasciato un lavoro in Inghilterra per dedicarsi a tempo pieno all’azienda di famiglia che si trova ad Aragona.