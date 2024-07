l Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato un ordine del giorno presentato dal deputato agrigentino Calogero Pisano che impegna il Governo a valutare l’opportunità di autorizzare il Comune di Agrigento, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, per un totale di 3 milioni di euro assegnati per l’anno 2002, riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per destinarle a spese relative ad interventi ordinari e straordinari di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, finalizzati alla promozione del capoluogo agrigentino. “Ottenuto un grande risultato che mi riempie di orgoglio. Lo svincolo di queste somme, ad oggi inutilizzate, consentirà di operare una profonda opera di restyling e di miglioramento del decoro e dei servizi della città. Ancora una volta il Governo Meloni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti della città di Agrigento”, queste le parole dell’on. Calogero Pisano.