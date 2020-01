“Il Mandorlo in fiore per tutta la città”, Spataro scrive a Sciarratta

Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, presidente della Commissione consiliare permanente “Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo”, si è rivolto al direttore del Parco dei Templi, Roberto Sciarratta, nel merito della questione relativa al passaggio della fiaccolata e della sfilata domenicale conclusiva della festa del Mandorlo in fiore anche a valle della città di Agrigento, tra le vie Callicratide e Manzoni. Pasquale Spataro premette che all’argomento sono state riservate già due sedute della Commissione, e che, nonostante le rassicurazioni, ancora non si ha alcun riscontro da parte dei coordinatori dell’organizzazione della festa del Mandorlo. Spataro pertanto rivolge un appello al direttore Sciarratta affinchè il Parco dei Templi, con tutti gli strumenti a disposizione, si adoperi per ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie al fine di non escludere dalla festa del Mandorlo, con grave danno per residenti e commercianti, le vie Callicratide e Manzoni. “Sono a disposizione – conclude Spataro – ad organizzare in proposito un’apposita commissione consiliare negli uffici del Parco dei Templi”