Scala Dei Turchi Lounge Beach: Arriva il Turismo Nautico con Accesso Diretto dal Mare

REALMONTE – A partire da oggi, il Scala Dei Turchi Lounge Beach offre un modo esclusivo per vivere la bellezza della costa sud della Sicilia: il nuovo corridoio di lancio consente di raggiungere il lido direttamente via mare. I visitatori potranno così approdare con la propria barca e gustare un pranzo o un aperitivo con vista sulla celebre Scala dei Turchi, uno dei luoghi più iconici della Sicilia.

L’iniziativa segna un ulteriore passo avanti per il turismo nautico nella zona, permettendo a chi ama il mare di vivere un’esperienza unica e privilegiata. Ma non è tutto: la Scala Dei Turchi è nuovamente aperta e visitabile. Per accedervi, è necessario acquistare un pass giornaliero online al costo di 5 euro, che include anche un’assicurazione. Tuttavia, residenti, diversamente abili, bambini sotto i 12 anni e scuole sono esenti dal pagamento.

Per visitare la Scala dei Turchi, è possibile percorrere diversi sentieri che partono da spiagge vicine, come Lido Rosselloe Punta Grande, oppure prendere il sentiero che inizia dal Lido Scala dei Turchi.

Per prenotare un tavolo al Lounge Beach, contatta il numero: +39 0922 468634.

