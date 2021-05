Il look giusto per un colloquio di lavoro

Quando si deve sostenere un colloquio di lavoro, qualunque sia la mansione alla quale si ambisce, si è sempre alla ricerca di un outfit perfetto. Infatti, il look durante queste occasioni formali rappresenta un vero e proprio biglietto da visita. Un capo classico e assolutamente intramontabile è la camicia da uomo. Classica per un colloquio in ufficio, in banca o in un ambiente formale oppure casual ed estrosa per ambienti artistici, agenzie di moda ecc…, questo capo di abbigliamento rappresenta un vero e proprio passe-partout da indossare in ogni occasione abbinandola correttamente in base al proprio stile.

La camicia: un capo versatile, perfetto per ogni abbinamento

La camicia da uomo è un capo intramontabile che si adatta perfettamente ad ogni stile e outfit. Pertanto rientra tra gli elementi più indossati durante un colloquio di lavoro. Accedendo al sito Camicissima.it è possibile trovare una vasta selezione di articoli per creare al meglio ogni abbinamento, da quello più classico e formale a quello trendy e alla moda. Il catalogo Camicissima è pensato per rispecchiare le esigenze di ogni cliente ed adattarsi perfettamente ad ogni circostanza ed ambiente lavorativo.

Non solo, ogni prodotto del brand viene curato nei minimi dettagli, dalla scelta dei migliori filati, passando per le linee perfette e minimali, i bottoni, le cuciture e le tasche. Ogni elemento richiama infatti la straordinaria manifattura sartoriale e l’intramontabile gusto italiano al quale si ispira l’azienda. Scegliere la camicia più adatta per un colloquio di lavoro sul sito Camicissima permetterà a chiunque di trovare il modello più adeguato per sfoggiare un look all’altezza di questa occasione così importante.

Scegliere la giusta camicia per il colloquio di lavoro

Ogni ambiente lavorativo prevede un look ed un dress code specifico. Chi si accinge ad un colloquio per una posizione lavorativa all’interno di un ufficio o un ambiente formale potrà scegliere una camicia dalla collezione Fancy. Questa include infatti capi dalle linee eleganti e sofisticate. Camicissima ha incluso poi nella nuova collezione 2020/21 una selezione di camicie minimali dal fit sartoriale. Non solo, l’impiego di materiali pregiati ne aumenta il fascino rendendo i capi esclusivi. Le nuance sono il bianco e l’azzurro, tonalità formali per eccellenza.

Per un colloquio di lavoro in un ambiente informale, dove è possibile indossare look meno eleganti, la linea Twill Cotton Garment Dyed è perfetta. Questa include capi dallo stile moderno, caratterizzati da un taglio meno sartoriale ma perfetti per valorizzare un outfit semplice come quello composto da jeans e t-shirt. Allo stesso modo, anche una camicia in flanella o lino può completare un outfit pensato per un colloquio di lavoro in un ambiente informale.

Per coloro che invece si trovano ad affrontare un incontro per l’assegnazione di una posizione lavorativa in un contesto non necessariamente formale, la linea Classic è l’ideale. Questa include camicie bianche, azzurre, blu, a quadretti, a righe e molto altro. Aggiungendo un pantalone e una scarpa classica è dunque possibile creare un outfit perfetto per l’ufficio e dunque per un colloquio in un ambiente professionale come uno studio. Infine, per chi deve sostenere un incontro di lavoro dopo un viaggio in aereo, auto o treno, sono indicate le camicie della linea Non Iron. Queste infatti non si sgualciscono e pertanto il capo può essere indossato o messo in valigia senza problemi. Il modello è disponibile in diverse nuance e fantasie. Chiunque può quindi trovare ciò che cerca e indossare quella più adatta per il contesto in cui avverrà il colloquio.

La camicia ricopre senza dubbio un ruolo fondamentale nel guardaroba maschile. Soprattutto quando si cerca lavoro, infatti, l’abbigliamento rappresenta un biglietto da visita fondamentale. Indossare una camicia per un colloquio significa mostrarsi con eleganza e fascino. Camicissima dispone di un ampio catalogo di prodotti, pensati per uomini con esigenze diverse e realizzati affinché chiunque possa sentirsi a proprio agio indossandole.