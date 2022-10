Il Lions celebra la “Festa dei nonni”

Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professor Francesco Pira, nell’ambito delle attività di Service a sostegno delle persone fragili e dell’impegno sociale, in occasione della festa dei nonni che si celebra il 2 ottobre, ha trascorso con i propri Soci, momenti di gioia ed armonia insieme alle ospiti della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Agrigento. Sono stati tre giovanissimi musicisti, studenti delle superiori, Salvatore Mattaliano (fisarmonica), Saverio Guzzo(fischietto) e Riccardo Callari (tamburello) ad intrattenere le nonnine ospiti con canti tipici siciliani. Il presidente Pira ha ricordato come “gli anziani rappresentano una risorsa per tutti noi perché portatori di saggezza”. Come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è grazie a loro che oggi possiamo esercitare i nostri diritti e siamo liberi. “Grazie ai giovani musicisti presenti abbiamo unito tre generazioni”. Presente la Presidente della Zona 26 del Lions Club International, dottoressa Mariella Antinoro”, dice il Presidente Pira che ha ringraziato la Superiora Suor Modestina e le sue collaboratrici per la splendida ospitalità.