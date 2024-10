Erasmus Days al Liceo Scientifico “Leonardo”: Lingue straniere e cittadinanza europea al centro dell’evento

Studenti che parlano fluentemente lingue straniere, progetti internazionali e orizzonti che si allargano ben oltre i confini nazionali: è così che il Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo “Leonardo” ha deciso di proiettarsi nel futuro. Durante l’evento LEoRasmus 2024, i giovani protagonisti hanno raccontato con entusiasmo le loro esperienze all’estero, mostrandosi veri cittadini del mondo.

Non si tratta solo di studiare in un’altra lingua, ma di acquisire una mentalità globale, aperta e curiosa. Un esempio concreto è il progetto “Getting to Know European Cultural Values Along Religions”, che ha visto gli studenti del “Leonardo” esplorare nuove culture e adattarsi a contesti diversi, sfidando sé stessi. È proprio questo il cuore pulsante del programma Erasmus+, che la scuola promuove con orgoglio.

“Per noi, l’internazionalizzazione è uno dei pilastri della formazione – ha spiegato la dirigente scolastica, Dott.ssa Patrizia Pilato –. Potenziare le competenze linguistiche, soprattutto in inglese, è una delle nostre missioni principali per preparare questa generazione al futuro. L’Erasmus non solo migliora la conoscenza delle lingue, ma permette ai ragazzi di aprire la mente e sviluppare una mentalità globale, essenziale per i cittadini di domani.”

Ma l’esperienza Erasmus non si ferma alla lingua: “I nostri studenti imparano ad adattarsi a nuovi contesti, affrontano culture diverse e acquisiscono competenze che vanno ben oltre la didattica. L’Erasmus dà loro una prospettiva europea e internazionale che sarà fondamentale per il loro percorso futuro, sia accademico che professionale.”

Con progetti come questi, il Liceo “Leonardo” continua a essere un faro nell’educazione alla cittadinanza europea, formando giovani pronti ad affrontare un mondo sempre più globale.

https://youtu.be/Jv-I5G7A7UQ L’intervista alla dirigente Patrizia Pilato

