Agrigento, 12 settembre 2024 – Questa mattina il Liceo Scientifico e Linguistico Statale Leonardo ha dato il benvenuto ai nuovi studenti delle prime classi in maniera del tutto nuova ed originale. Ha infatti inaugurato l’anno scolastico con una cerimonia a cielo aperto, nella suggestiva cornice del Teatro Panoramica dei Templi, andando oltre il semplice rito d’ingresso. Un evento che ha saputo intrecciare cultura, appartenenza e un forte messaggio di speranza nel futuro, rivolto a quella che sarà la prossima generazione di cittadini e leader. A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica, Dott.ssa Patrizia Pilato, insieme ai docenti dei Dipartimenti di Lettere e Storia dell’Arte, protagonisti di una giornata all’insegna della scoperta e dell’accoglienza. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato a un’esperienza immersiva tra le radici storiche e culturali della loro comunità, nella maestosa Valle dei Templi.

Una scelta che, come ha spiegato la dirigente Pilato, non è stata affatto casuale. “Accogliere i nostri ragazzi nel cuore del nostro patrimonio storico e culturale è un atto simbolico e profondamente significativo. Vogliamo che il senso di appartenenza alla nostra terra sia il filo conduttore del loro percorso formativo, un valore cardine che li accompagnerà per tutti gli anni che trascorreranno qui. Partire dalle radici per costruire il loro futuro, in un cammino che non sarà solo di studio, ma di crescita personale.” L’iniziativa ha messo in luce l’importanza del dialogo tra passato e presente, con l’obiettivo di sviluppare una coscienza civica e culturale che vada oltre le aule scolastiche.

Gli anni che trascorreranno al liceo, nelle parole della dirigente, intendono “preparare gli studenti ad affrontare le sfide del domani, dotandoli degli strumenti necessari per interpretare la complessità del mondo contemporaneo.” L’intera giornata è stata caratterizzata da momenti di confronto tra studenti e docenti, in un clima di empatia e scambio reciproco. I ragazzi, visibilmente emozionati, hanno ricevuto i distintivi della scuola – un simbolo di appartenenza che custodiranno per i cinque anni a venire – e hanno partecipato a una passeggiata tra le meraviglie archeologiche della Valle dei Templi. Un’esperienza che non solo ha rafforzato il legame con il territorio, ma ha anche aperto una riflessione più ampia sui valori di responsabilità, rispetto e collaborazione, pilastri essenziali per la formazione della futura classe dirigente del Paese. “Il nostro compito come scuola non è solo quello di trasmettere conoscenze”, ha proseguito la dirigente Pilato, “ma soprattutto di creare le condizioni perché questi giovani possano trasformarsi in cittadini consapevoli, capaci di guardare al futuro con fiducia e determinazione.

“Innovazione e tradizione devono andare di pari passo, e oggi siamo qui per dare avvio a un percorso che abbraccerà entrambi questi aspetti.” Le parole della dirigente hanno trovato eco nelle impressioni degli studenti e delle famiglie presenti, che hanno apprezzato l’approccio innovativo del Liceo Leonardo, in linea con le esigenze di una generazione sempre più connessa e orientata al cambiamento. Il programma formativo, infatti, prevede un costante aggiornamento dei metodi di insegnamento, con un forte focus sull’interdisciplinarità e sull’uso di tecnologie avanzate per stimolare il pensiero critico e creativo.

La giornata si è conclusa presso Porta V, simbolo di passaggio e apertura, a suggello di un’esperienza che ha saputo unire il passato alle sfide del futuro. Il Liceo Leonardo conferma così la propria vocazione a essere, non solo un’istituzione educativa di eccellenza, ma anche un punto di riferimento per la crescita personale e culturale dei suoi studenti. Un percorso che, come ha ribadito la Dott.ssa Pilato, parte oggi con l’entusiasmo del primo giorno, ma che proseguirà alimentato dalla curiosità e dal coraggio di sognare in grande.