Il Licata vince sul campo del San Luca e centra l’obiettivo playoff

Vince sul campo del San Luca per 2-1 il Licata calcio e centra l’obiettivo playoff. Reti di Minacori e Frisenna. I gialloblù continuano a sognare. Il Licata nel primo turno dei playoff affronterà il Locri. A causa di un infortunio dell’arbitro, la gara ieri, 7 maggio, era stata sospesa al 39’ del primo tempo, per riprendere questo pomeriggio, alle 15, dallo stesso minuto di gioco in cui è stata interrotta.

La gara, la 34° ed ultima giornata del campionato di serie D – girone I, era bloccata sul risultato di 1-1, a seguito del botta e risposta, a cavallo del quarto d’ora, tra Minacori e Leveque quando l’arbitro è stato costretto a dare forfait.

Il Licata agguanta un piazzamento playoff.