Il Licata prepara la sfida contro Acireale, mister Romano: “Dobbiamo rimanere agganciati al treno playoff”

Il Licata calcio prepara la prossima sfida del campionato di serie d, girone I. Si gioca domenica prossima, 19 marzo, alle 15 contro Acireale, allo stadio Aci Sant’Antonio, a Catania. Mister Pippo Romano parla di una sfida difficile: “Affrontiamo una squadra che in questo periodo non sta facendo bene- dice- ma ha giocatori importanti per la categoria. Sicuramente sarà una partita tosta anche perchè si gioca in un campo sconnesso che non permette di esprimere ai giocatori un buon calcio. Abbiamo fatto , fino a questo momento, un grande campionato e dobbiamo cercare di fare la nostra partita, continuare quello che stiamo facendo. L’obiettivo è raccogliere più punti possibili. Siamo in una zona alta della classifica e dobbiamo rimanerci perchè vogliamo concludere la stagione in maniera positiva, rimanendo agganciati a quello che è il treno playoff. ”