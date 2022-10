Il Licata batte 3-2 Sant’Agata

Seconda vittoria consecutiva per il Licata, che al Dino Liotta batte per 3-2 il Città di Sant’Agata al termine di una sfida combattutissima. Con questo successo la squadra di Pippo Romano sale in classifica a quota 8 punti. In sala stampa , oltre i due allenatori Pippo Romano e Leonardo Vanzetto, anche il vicepresidente Alfonso Di Benedetto e il difensore Lorenzo Cappello.

Tabellino

Licata: Valenti, Vitolo, Cappello, Mudasiru), Calaio’, Orlando, Pino, Frisenna, Saito (18’ s.t. Ficarra, Rotulo 36’ s.t. Quattara), Minacori (27’ s.t. Izco. A dispos. Sienko, Puccio, Rubino, Cristiano, Berterlla, Marcellino. All. Romano.

Santr’Agata: Curtosi, Casella, Squillace, Monteiro ( 19’ s.t. Mazzamuto), Brunetti (11’ s.t. Napoli), Demoleon, Morleo (30’ s.t. Carrà), Calafiore, Vitale, D’Aleo, Maesano. A dispos. Quartarone, Empunda, Scolara, El Yakoubi, Raspaolo, Duli. – All. Vanzetto.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Reti: 19’ e 40’ p.t. Saito, 30’ Minacori; 41’ p,t. e 4’ s.t.Vitale.

Note: angoli 6 a 2 e per il Sant’Agata (p.t. 2 a e Mudasiru del Licata); ammoniti: Carrà del Sant’Agata. Al 23’ s.t. espulso Mudasiru per doppia ammonizione.