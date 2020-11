Il Libero Consorzio potenzia le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per l’emergenza covid-19

AGRIGENTO. Si potenziano le misure di prevenzione da rischio Covid-19 negli uffici e nelle sedi Urp del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Queste misure sono state messe in atto allo scopo di prevenire potenziali situazioni di contagio sia per i numerosi dipendenti che assicurano giornalmente la presenza in ufficio che per i cittadini che si recano negli uffici provinciali.

Dal 2 novembre viene effettuata la disinfezione quotidiana degli ambienti e delle aree degli uffici dell’Ente con sostanze antisettiche in grado di eliminare virus e batteri. La ditta Focus Services con sede a Misterbianco che si occupa dei servizi di pulizia assicurerà la disinfezione degli Uffici sede di attività lavorative per il tempo necessario legato all’epidemia virale SARS-CoV-2.

Gli interventi di disinfezione riguardano le superfici utilizzate più di frequente come porte, maniglie, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti.

Assicurati giornalmente al personale attualmente in servizio il gel disinfettante, le mascherine chirurgiche e gli altri presidi previsti dalle norme anti-covid, oltre al distanziamento di sicurezza negli uffici grazie anche all’utilizzo dello smart working per i servizi non essenziali.