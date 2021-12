Il Libero Consorzio interverrà sulla Aragona- Ioppolo Giancaxio

Nuovi interventi sulla viabilità provinciale saranno realizzati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’Ente intende affidare, tramite procedura negoziata e previa consultazione di almeno 10 operatori economici, l’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la provinciale 22 “Strada esterna Aragona – Ioppolo Giancaxio”. Si tratta di lavori per un importo di 160.244,40 euro, progettati dal Settore Infrastrutture stradali del Libero Consorzio. Gli interventi previsti riguardano, tra gli altri, il contenimento delle scarpate a mezzo pietrame calcareo, i drenaggi con pietrame calcareo per il convogliamento delle acque sotterranee e piovane, la segnaletica orizzontale e verticale, la collocazione di nuove barriere di protezione e la risagomatura o ripristino della sede stradale con conglomerato bituminoso. Nei prossimi giorni saranno pubblicati nel sito internet il bando e la documentazione necessaria per partecipare alla gara per la manutenzione straordinaria sulla provinciale.