E’ stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Libero Consorzio comunale di Agrigento, www.provincia.agrigento.it il Regolamento modificato per l’Affidamento di incarichi legali a professionisti esterni a1l’Ente, approvato con determina commissariale n. 20 del 9 febbraio 2024.

Il regolamento, che porta la firma del segretario generale dell’Ente, Pietro Amorosia, disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale del1’Ente a professionisti esterni a1l’Amministrazione. Per poter essere iscritti all’Albo, i legali i possesso dei requisiti, dovranno presentare domanda di iscrizione entro il prossimo 9 marzo, compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo lo schema allegato al presente avviso dichiarando il possesso di tutti i requisiti. Le istanze dovranno pervenire all’Ente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] oppure mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Contenzioso del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al Funzionario Paolo Antinoro contattando i numeri 0922-593294 e/o 3246648689-3336142031