“Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato”. Con queste parole la Società ha ufficializzato l’autoretrocessione della squadra calabrese dal campionato di serie D. L’ ufficialità arriva oggi. Ma adesso cosa cambia in classifica? E i giocatori? L’ autoretrocessione comporta l’ annullamento di tutti i risultati degli incontri disputati fino a ieri, per cui l’ Igea Virtus, squadra che proprio con il Lamezia aveva vinto perderà 3 punti e da 17 passerà a 14 punti. L’ Akragas quindi con i suoi 15 punti entra nella griglia dei playoff. Cambia anche la situazione playout. Invece di due con l’ esclusione del Lamezia ci andrà solo una squadra. E va con 8 punti, proprio il Locri con cui la squadra biancazzurra ha perso 4 a 0, tra non poche polemiche. Il clima a Locri non sarebbe stato tra i più ospitali. Tanto che la squadra agrigentina è stata scortata dalla polizia dopo aver atteso 6 minuti dal termine dell’incontro prima di poter rietrare negli spogliatoi. Agli ex giocatori del Lamezia invece verrà rescisso il contratto e potranno rientrare nel calcio mercato fin da subito. È chissà che l’ Akragas non possa essere interessata a qualcuno di questi. Staremo a vedere.