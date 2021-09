Il gruppo 283 di Amnesty International per l’Afghanistan

Il gruppo 283 di Amnesty International sarà a Porta di Ponte ad Agrigento martedì 28 settembre alle 19 per manifestare in favore del rispetto dei diritti umani in Afghanistan.

Il gruppo Italia 283 si unisce alla mobilitazione nazionale promossa da Amnesty International e da altre associazioni affinché sia mantenuta alta l’attenzione su quello che accade in Afghanistan, dove la situazione dei diritti umani appare estremamente preoccupante e rischia ulteriori peggioramenti.

Amnesty International chiede in particolare che a coloro che lasciano il paese siano garantite assistenza e protezione e che nel paese siano tutelati i diritti umani, soprattutto di donne e ragazze.