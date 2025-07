Trasferito dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento al Trauma Center di Villa Sofia di Palermo si trova ricoverato, in prognosi riservata, il sessantenne agrigentino rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale verificatosi, nei giorni scorsi, in via Salvatore Scifo, nei pressi del Quadrivio Spinasanta, precisamente lungo la provinciale 1.

A scontrarsi sono stati lo scooter Honda 300 del sessantenne e una Golf Volkswagen guidata da un pensionato. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro stanno indagando gli agenti dell’Infortunistica stradale della polizia municipale.

