Il governatore Schifani da Agrigento: “Investiremo sul Mandorlo in fiore”

Il giro di Sicilia è stato una bella vetrina per Agrigento designata Capitale Italiana della Cultura 2025. “Sarà un’escalation”, ha detto dalla città dei Templi il presidente della Regione, Renato Schifani, con accanto l’assessore Regionale, Elvira Amata, il sindaco, Franco Micciché, e l’assessore comunale, Costantino Ciulla. “Investiremo , già dal prossimo anno, sul Mandorlo in fiore, trasformandolo, come in passato, in internazionale. La Regione sarà accanto ad Agrigento Capitale della cultura. Oggi siamo tutti agrigentini”.