Il giornalista Franco Zuccalà ad Agrigento

Il 29 luglio il noto giornalista Franco Zuccalà sarà ad Agrigento per una conferenza indetta dal Panathlon di Agrigento. Zuccalà, è stato giornalista della Rai, dove ha ricoperto il ruolo di inviato speciale. Nella tv di stato ha lavorato per la La Domenica Sportiva, Novantesimo minuto, il Tg1 e molte rubriche televisive. Parlerà di sport e covid, Fair Play ed Etica sportiva e della sua esperienza di 60 anni al seguito della Nazionale di Calcio, della Champion e della Serie A, oltre che delle sue interviste a Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren, Maradona, Pelè e tanti altri personaggi famosi. Zuccalà è molto legato ad Agrigento dove quasi sessant’anni fa, in occasione di una gita nella Valle dei Templi, si è fatto fidanzato con la sua attuale moglie. Per i colleghi che volessero intervistarlo è possibile incontrarlo intorno alle 20 all’Hotel Colleverde.