“Il Giardino delle donne coraggio per la pace”, iniziativa del Lions a villa Arancio

I Lions club Agrigento Chiaramonte, nell’ambito del tema distrettuale “Un progetto per la tua città”, ha adotto un’aiuola, al Belvedere Arancio al Viale della Vittoria, intitolandola “Il Giardino delle Donne Coraggio per la pace”. L’iniziativa è in collaborazione con l’amministrazione comunale e la toponomastica femminile. La cerimonia inaugurale, oggi, 18 marzo, alla presenza, tra gli altri, di esponenti del Distretto Lions Club 108yb e dell’amministrazione comunale: il Governatore Francesco Cirillo, il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il secondo vice Governatore Paolo Valenti, il presidente del Lions club Agrigento Chiaramonte, Giusy Katiuscia Amato, quest’ultima, ha dichiarato: “In un momento buio per la pace abbiano donato un segnale concreto alla città di Agrigento, nella speranza che la voce della pace possa presto essere più forte dell’urlo delle bombe.” Presente anche la scrittrice Ester Rizzo, alle cui opere il giardino è ispirato e dalla cui collaborazione è nato il progetto del “Il Giardino delle Donne Coraggio per la pace”. Il dirigente scolastico del Liceo scientifico Leonardo di Agrigento, Patrizia Pilato, e gli alunni dell’istituto hanno ricordato le figure femminili, alle quali sono dedicati gli alberi di melograno piantati nel giardino.